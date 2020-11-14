Путин выразил соболезнования родным Армена Джигарханяна в связи с его кончиной

Путин выразил соболезнования семье Джигарханяна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Армена Джигарханяна.

«С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна – великого актёра, светлого, удивительно одарённого и обаятельного человека», - написал президент.

Он отметил, что скорая кончина артиста - это большая утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах.

«Его искренне любили за щедрый талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю. Мы навсегда сохраним добрую память о Мастере, по-настоящему народном артисте», - подчеркнул президент РФ.

В ночь на субботу, 14 ноября, скончался Народный артист СССР Армен Джигарханян. Врачи сделали заключение, что он умер от отека почек.

Прощание с артистом состоится 17 ноября в 12 часов в театре имени Джигарханяна. Похоронят Народного артиста на Ваганьковском кладбище.