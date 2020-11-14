Прощание с ведущим Александром Колтовым проходит в Москве

Прощание с ведущим Колтовым проходит в Москве. Фото: социальная сеть.

В Москве проходит церемония прощания с ведущим телеканала НТВ Александром Колтовым.

Проводить в последний путь журналиста пришли родственники, друзья и знакомые, сообщает Пятый канал. Мероприятие проходит в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория.

Александр Колтовой вел передачи «ДНК» и «Звезды сошлись».

Напомним, что Александр Колтовой разбился 7 ноября на легкомоторном самолете. Вместе с ним погибла его знакомая Наталья Климова.

Причиной крушения воздушного судна специалисты назвали неполадку в системе двигателя. Кадры крушения попали в социальные сети.

У ведущего остались жена и сын, осиротели и двое малышей его приятельницы.

По факту крушения легкомоторного самолета в Люберецком районе Московской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").