Путин наградил летчиков Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении

Президент РФ наградил погибших пилотов Ми-24. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин наградил орденом Мужества за отвагу и самоотверженность летчиков вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном в Армении 9 ноября.

"Президент России Владимир Путин своим указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Грязина Владислава Сергеевича, майора Ищука Юрия Викторовича (посмертно), старшего лейтенанта Федина Романа Васильевича (посмертно)", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее президент РФ назвал имена погибших пилотов и почтил их память минутой молчания. Он отметил, что командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин погибли при выполнении служебного долга.

Ми-24 был сбит в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий. На борту находились три члена экипажа. Двое из них погибли.

Баку сразу признал, что его азербайджанские ВС сбили российский вертолет. Власти страны извинились за случившееся перед родственниками военных летчиков и выразили готовность выплатить компенсации.