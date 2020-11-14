Мурадов сообщил о выполнении соглашения о прекращении огня в Карабахе Фото: REUTERS

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется. Боевых действий на территории не ведется. Об этом сообщил командующий российскими миротворцами Рустам Мурадов.

По его словам, обстановка в Карабахе стабилизируется, в зоне соприкосновения в Нагорном Карабахе не слышно ни одного выстрела.

«Самое главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня ни выстрела. Обстановка потихоньку стабилизируется», - сообщил он

Мурадов также сообщил, что российские миротворцы в Карабахе завершают развертывание наблюдательных постов вдоль всей линии соприкосновения.

Напомним, в ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Для контроля за выполнением соглашения о прекращении боевых действий в Нагорный Карабах направили российских миротворцев в количестве 1 960 военнослужащих. Туда также направили 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Как писал сайт kp.ru, 13 ноября, туда отправили восемь самолетов с российскими миротворцами