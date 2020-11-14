Путин сообщил о заинтересованности других стран российской вакциной от коронавируса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Десятки стран выразили желание наладить кооперацию по поставкам и производству российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил президент России Владимир Путин, отметив, что Москва готова сотрудничать с любым государством, который пожелает приобрести препарат.

«Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству препаратов. Убеждены, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств», - заявил российский лидер в ходе Восточноазиатского саммита.

Кроме того, глава государства сообщил, что Россия готова предоставлять партнёрам российские тест-системы, а также реагенты для диагностики коронавирусной инфекции, в том числе на безвозмездной основе». По словам президента, Москва уже поставила свыше один миллион тестов в более чем 40 стран мира.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что начало производства вакцины от коронавируса в России - это вопрос дней и недель, а массовая вакцинация от заболевания в стране начнется уже в ближайшие месяца.