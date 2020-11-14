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Коронавирус Covid-19

Онищенко рассказал про «интеллигентность» коронавируса

Бывший руководитель Роспотребнадзора заявил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции не нужна
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Онищенко рассказал про «интеллигентность» коронавируса

Онищенко рассказал про «интеллигентность» коронавируса

Фото: REUTERS

Бывший руководитель Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал обозревателю KP.RU Александру Гамову о вакцинации от коронавирусной инфекции и отметил «интеллигентность» нового вируса.

По словам Онищенко, дети будут исключены из «первых рядов» при вакцинации от коронавирусной инфекции. «Интеллигентность этой инфекции состоит в том, что она щадит младшие возрастные группы (школьников, дошколят)», -отметил он.

Онищенко заявил, что первыми будут прививаться люди по медицинским показаниям, а также профессиональным по показаниям - группы риска, к которым относятся медработники, преподаватели, а также продавцы.

Кроме того, эксперт считает, что COVID-19 относится к тому типу вирусов, который «в определенный момент уйдет из жизни людей». Таким образом, тотальная вакцинация от коронавируса не нужна

«И вырабатывающийся популяционный иммунитет, и легкое течение этого заболевания в 40 процентах случаев говорит о том, что тотальная вакцинация не нужна», - отметил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал начало производства вакцины от коронавирусной в России вопросом дней и недель. По его словам, массовая вакцинация от заболевания в стране начнется уже в ближайшие месяца.

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