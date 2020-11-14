Эксперт рассказал об осложнениях на сердце после коронавируса

Об осложнениях на сердце после коронавируса рассказал эксперт Фото: Александр ГЛУЗ

После коронавирусной инфекции нередко развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказал гендиректор НМИЦ им. В. А. Алмазова, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто, и призвал при появлении одышки и отёков ног незамедлительно обратиться к специалистам.

«При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отёков нижних конечностей, приступов сердцебиения, перебоев в работе сердца после перенесённого заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам», - приводит слова эксперта пресс-служба Минздрава России

Людям, которые страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, специалист посоветовал в период пандемии придерживаться здорового образа жизни, принимать назначенные препараты и соблюдать диету. Плановые обследования Шляхто рекомендовал в этот период отложить.

Кроме того, эксперт отметил, что на фоне пандемии особое значение приобретают методы самоконтроля, и опросники для контроля состояния, в том числе онлайн-сервисы и приложения.

Напомним, ранее об осложнениях после коронавируса рассказал сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.