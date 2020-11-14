В Берлине эвакуировали более 7 тыс. человек из-за бомбы времен Второй мировой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 14 ноября, в Берлине эвакуировали около 7,5 тысяч человек. Причиной стала бомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщила полиция немецкой столицы.

Снаряд весом 250 килограммов обнаружили во время строительных работ в районе Кройцберг. Эвакуация началась в 08:00 (10:00 по московскому времени). Тем, кто не смог отправиться к родственникам или знакомым, предоставили временный приют.

Специалисты собираются обезвредить бомбу в течение дня. В связи с операцией по обезвреживанию снаряда в городе ограничили движение общественного транспорта.

Напомним, в Германии достаточно часто находят бомбы времён Второй мировой. В прошлом году снаряд весом 250 килограммов обнаружили в реке Майн во Франкфурт-на-Майне. Однако не всегда удаётся во время заметить снаряд. В 2014 году в немецком городе Ойскирхен на западе страны. По информации правоохранительных органов, во время строительных работ экскаватор ковшом задел бомбу, после чего он сдетонировал. Погиб один человек, восемь пострадали