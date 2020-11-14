Дмитрий Хрусталев госпитализирован в реанимацию с коронавирусом Фото: Иван ВИСЛОВ

Шоумен Дмитрий Хрусталев попал в реанимацию, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ)

Как сообщает источник kp.ru, артиста госпитализировали в реанимацию Сестрорецка, у него подтвердили диагноз коронавирусная инфекция.

Шоумен Иван Ургант подтвердил госпитализацию Хрусталева. «Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», - приводит ТАСС слова артиста

Хрусталев изначально получил известность благодаря выступлению в команде КВН «Сборная Санкт-Петербурга». После чего он был ведущим Comedy Woman, сейчас он является соведущий в «Вечернем Урганте».

Напомним, несколько дней назад в тяжелом состоянии из-за коронавируса госпитализировали Сергея Светлакова. У шоумена оказались поражены легкие. В итоге, как артист рассказал, врачи «оговорили» его лечь в больницу.