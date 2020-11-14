Прощание с Арменом Джигарханяном состоится в открытом формате Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прощание с актером Арменом Джигарханяном состоится во вторник, 17 ноября, в открытом формате. Об этом сообщил официальный представитель артиста и его друг Артур Согомонян, отметив, что на церемонии будут соблюдаться все меры предосторожности.

«Она [церемония] будет открыта. Но с соблюдением всех мер предосторожности. Поэтому просьба приходить в масках», - приводит ТАСС слова Согомоняна

Как писал сайт kp.ru, прощание с актером пройдет во вторник в 12 часов в театре Джигарханян, его похоронят артиста на Ваганьковском кладбище.

Напомним, Армен Джигарханян ушел из жизни в ночь на субботу, 14 ноября. 3 октября он отметил свой 85-й день рожденья. Причиной смерти знаменитого актера назвали отек почек. Близкие и родные актера сообщил, что Народный артист в последнее время много болел, и часто обращался за помощью к медикам. Кроме того, у него был сильный диабет, ставший побочной причиной смерти.