Коронавирус у Дмитрия Хрусталева: телеведущего подключили к ИВЛ

Дмитрий Хрусталев
Фото: Тимур ХАНОВ
Телеведущего Дмитрия Хрусталева госпитализировали в реанимацию с диагнозом коронавирусная инфекция.
Как передает Starhit, 41-летний шоумен попал в больницу с острыми симптомами и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Как писал сайт kp.ru, Хрусталев госпитализировали в реанимацию Сестрорецка в Санкт-Петербурге в субботу, 14 ноября. Иван Ургант подтвердил госпитализацию своего коллеги, отметив, что врачи уточняют диагноз
В Instagram Хрусталева поклонники желают ему скорейшего выздоровления.