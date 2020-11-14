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Коронавирус Covid-19

Коронавирус у Дмитрия Хрусталева: телеведущего подключили к ИВЛ

Дмитрия Хрусталева госпитализировали в реанимацию с диагнозом коронавирусная инфекция
Источник:kp.ru
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Дмитрий Хрусталев

Дмитрий Хрусталев

Фото: Тимур ХАНОВ

Телеведущего Дмитрия Хрусталева госпитализировали в реанимацию с диагнозом коронавирусная инфекция.

Как передает Starhit, 41-летний шоумен попал в больницу с острыми симптомами и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Как писал сайт kp.ru, Хрусталев госпитализировали в реанимацию Сестрорецка в Санкт-Петербурге в субботу, 14 ноября. Иван Ургант подтвердил госпитализацию своего коллеги, отметив, что врачи уточняют диагноз

В Instagram Хрусталева поклонники желают ему скорейшего выздоровления.

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