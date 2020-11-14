Готовить еду из себя: учёные рассказали, как остановить голод

Учёные рассказали, как остановить голод. Фото: Лондонский музей дизайна, dezeen.com

Группа американских ученых придумала, как остановить голод, и предложила готовить еду из собственной крови и мазка изо рта, которые со временем вырастут в небольшой стейк. Так специалисты хотят привлечь внимание к вопросу убийства животных ради мяса

Набор кормят сывороткой, полученной из просроченной донорской крови. Фото: Лондонский музей дизайна, dezeen.com

Ученые разработала концепцию для выращивания собственного стейка с использованием человеческих клеток, которые собирают с внутренней стороны щеки. После чего этот набор кормят сывороткой, полученной из просроченной донорской крови.

Группа американских ученых придумала, как остановить голод. Фото: Лондонский музей дизайна, dezeen.com

Создатели концепции утверждают, что полученные очень маленькие кусочки мяса не причиняют вреда животным.

Версии своего стейка ученые выставили в лондонском Музее дизайна. Отмечается, что использованная донорская кровь была с истекшим сроком годности, поэтому в противном случае была бы выброшена или сожжена.