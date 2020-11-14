Австрия объявляет полный локдаун из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австрия переходит на полный локдаун в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ограничения будут действовать с 17 ноября по 6 декабря. Об этом сообщил австрийский канцлер Себастьян Курц.

«С наступающего вторника и по 6 декабря будет действовать второй локдаун, как весной», - заявил глава австрийского правительства

В стране закрывается почти вся торговля, а также предприятия сферы обслуживания. Открытыми останутся только продуктовые супермаркеты, садовые рынки, зоомагазины, заправки, банки, почта, салоны связи, а также табачные лавки. При этом их рабочие время будут ограничены с 06:00 по 19:00 (08:00 по 21:00 по московскому времени).

Кроме того, предусмотрены ограничения на выход из дома, которые действуют круглосуточно. В свободное время встречаться можно будет только с одним человеком или одной семьей из ближайшего окружения. Школьники переходят на дистанционное обучение.

Напомним, карантинные меры объявили многие европейские страны. Со 2 ноября до конца месяца «ограниченный карантин» вводится в Германии. В конце октября британские власти заявили о локдауне на месяц. С 25 октября ограничительные меры ужесточили в Испании. С 14 октября комендантский час ввели во Франции. Как писал сайт kp.ru, власти Австрии также ввели комендантский час со 2 ноября