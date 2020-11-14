Полиция разогнала под Парижем вечеринку на 300 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В департаменте Валь-де-Марн под Парижем во время действия режима карантина решили устроить массовую вечеринку. В итоге мероприятие, которое собрало около 300 человек, завершилась столкновениями с полицией.

Как сообщила префектура парижской полиции в Twitter, все произошло в ночь на субботу, 14 ноября в коммуне Жуанвиль-ле-Понн. «300 человек, присутствовавшие на вечеринке, полностью игнорировали санитарные правила и были разогнаны силами правопорядка», - говорится в сообщении правоохранителей

По данным полиции, организаторы вечеринки превратили место проведения мероприятия в ночной клуб с танцевальной площадкой, барными стойками и кальянами.

В результате столкновений один из участников вечеринки получил травму глаза и был доставлен в ближайший госпиталь. Также сообщается, что один из гостей болел коронавирусом.

Напомним, во Франции ужесточились меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. С 30 октября в стране вновь действует режим самоизоляции. Власти страны ввели систему пропусков, а также установили тотальный локдаун. Французам предписывается не отходить от дома дальше, чем на один километр. При этом находится на улице полагается не больше часа.