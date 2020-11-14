В Вашингтоне началась акция сторонников Трампа

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа собираются в Вашингтоне на Freedom Plaza недалеко от Белого дома для участия в массовой акции в поддержку главы государства.

Участники акции прибывают на место небольшими группами. Прилегающие кварталы уже перекрыты полицией.

Как передает РИА Новости, недалеко от резиденции президента сторонников американского лидера встречают его противники с криками «проиграл» и «убирайся».

Напомним, неделю назад кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил о своей победе по итогам завершившегося подсчета голосов в Пенсильвании. Однако Трамп убежден, что победил именно он, и намерен отстаивать свою победу в суде и добиваться пересчета голосов в ключевых штатах. Как писал сайт kp.ru, по последним данным, Трамп одержал победу на выборах в Северной Каролине, Байден побеждает в Джорджии.