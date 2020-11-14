Зеленский назвал фейком заявления, что его лечение от коронавируса стоит миллионы гривен в день

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский назвал фейком заиления о том, что его лечение от коронавирусной инфекции в киевской больнице стоит «миллионы гривен в день».

«Конечно, всё это бред, я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты», - заявил украинский лидер в своем субботнем видеообращении.

Напомним, зараженного коронавирусом президент Украины госпитализировали в больницу, где Зеленский сейчас проходит лечение. Глава незалежной сообщил, что будет работать дистанционно, в медучреждении для него выделили специальный кабинет, где он может проводить совещания. Как писал сайт kp.ru, украинский лидер заявил, что пока чувствует себя хорошо и продолжает исполнять свои обязанности.

Зеленский сообщил о своем положительном тесте на коронавирус в минувший понедельник, 9 ноября. Чуть позже глава офиса украинского лидера Андрей Ермак также сообщил, что заразился инфекцией.