Александр Малькевич написал, что 14 ноября - неофициальный профессиональный праздник людей, которые изучают закономерности функционирования и развития общества Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Пленение Шугалея и Суэйфана вспомнили в День социолога

Незаконное удержание россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана в ливийской тюрьме вспомнили в День социолога.

В Telegram-канале глава ФЗНЦ Александр Малькевич написал, что 14 ноября - неофициальный профессиональный праздник людей, которые изучают закономерности функционирования и развития общества. Однако российского социолога и его переводчика сейчас удерживают в плену в частном изоляторе в Ливии.

Малькевич отмечает, что в это время также работает Форум политического диалога в Тунисе, на котором обсуждается создание единого органа исполнительной власти в североафриканской стране. Президент ФЗНЦ возмущен, что на переговорах обсуждают выборы президента, вмешательство в которые приписывают россиянам.

«Национальные выборы в Ливии пройдут 24 декабря 2021 года. Через год с небольшим. А ведь именно «вмешательство в них» пытались вменить в вину Максиму и Самеру, когда схватили их в мае 2019 года! Удивительный, страшный, чудовищный цинизм!», — охарактеризовал ситуацию Александр Малькевич.