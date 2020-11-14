Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом сообщили в Кремле

«Выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается, а обстановка на линии соприкосновения достаточно спокойная», - говорится в сообщении.

В разговоре с премьером Армении российский лидер также подчеркнул важность обеспечения сохранности христианских храмов в районах, перешедших Азербайджану.

Напомним, Договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабаха вступил в силу в 00:00 по московскому времени во вторник, 10 ноября. При этом Баку и Ереван останавливаются на занимаемых ими позициях. Однако до 20 ноября Азербайджану должны вернуться Агдамский район, до 15 ноября - Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район.

В субботу, 14 ноября, командующий российскими миротворцами Рустам Мурадов сообщил, что обстановка в Карабахе стабилизируется, в зоне соприкосновения «не слышно ни одного выстрела».