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Политика

Путин заявил о необходимости обеспечить сохранность христианских храмов в Карабахе

Российский лидер провел телефонный разговор с Алиевым
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил важность обеспечения сохранности христианских храмов в районах Нагорного Карабаха, которые переходят Баку. Об этом сообщили в Кремле.

«Президент Азербайджана проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона», – говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер обсудил с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении Николом Пашиняном аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху. В ходе разговора «выражено удовлетворение тем, что режим прекращения огня соблюдается».

Напомним, договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабаха вступил в силу в 00:00 по московскому времени во вторник, 10 ноября. Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях. Однако до 20 ноября Баку должны вернуться Агдамский район, до 15 ноября - Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе