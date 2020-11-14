Эпидемиолог назвал почти всю территорию США единым «очагом» коронавирусом Фото: REUTERS

На данный момент почти вся территория Соединённых Штатов стала очагом заражения коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал эпидемиолог и член рабочей группы кандидата в президенты США Джо Байдена по борьбе с COVID-19 Майкл Остерхолм.

«Важно понимать, что практически вся (территория) США становится очагом, что означает, что в действительности более нет (конкретных) очагов», - заявил он в интервью газете Guardian, призвав «сделать все возможное, чтобы сократить воздействие коронавируса на наше общество»

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Байден планирует ввести по всей стране обязательное ношение масок. Среди главных приоритетов своей политики демократ также назвал контроль над коронавирусной инфекцией. Тем временем эксперты говорили о том, что при вступлении в должность главы государства он столкнется с «огромными проблемами», связанными с коронавирусом в США.

Напомним, США лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Согласно данным Worldometers, по состоянию на субботу, 14 ноября, в стране выявили более 11 миллионов случаев заражения коронавирусом