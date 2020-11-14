ВОЗ зафиксировала рекордный рост числа заражений коронавирусом за сутки Фото: REUTERS

В субботу, 14 ноября, в мире зарегистрировали новый рекордный прироста количества инфицированных коронавирусной инфекцией людей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число новых случаев заражения коронавируса в мире за сутки составило 657 312, скончались 9 797 пациентов. Таким образом с начала пандемии в мире выявили 53 164 803 заболевших COVID-19, число летальных исходов возросло до 1 300 576.

Предыдущий рекорд был зафиксирован днем ранее. В пятницу, 13 ноября, прирост зараженных коронавирусом составил 641 762.

Лидером по числу инфицированных остаются Соединённые Штаты, где зарегистрировали уже 10 460 365 заболевших. На втором месте антирейтинга находится Индия, где заболели 8 773 479, в тройке остается Бразилия, где количество заразившихся на данный момент составляет 5 781 582. Больше миллиона заразившихся выявлено еще в семи странах: Россия (1 903 253), Франция (1 886 286), Испания (1 458 591), Великобритания (1 317 500), Аргентина (1 284 519), Колумбия (1 174 012), Италия (1 107 303).

Напомним, сегодня в России коронавирусом за сутки заразились больше 22 тысяч человек. Специалисты зафиксировали 22 702 случая COVID-19 в 85 регионах России.