Два человека убиты и один ранен при нападении с ножом во Франции Фото: REUTERS

Два человека убиты и один ранен в результате нападения с ножом в городе Шоле на западе Франции.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции, по подозрению в совершении нападения задержан 35-летний мужчина. Французская полиция пока не квалифицирует произошедшие как теракт. Мотивы преступления до сих пор неизвестны. По предварительным данным, он привлекался по уголовным делам.

По словам главы коммуны Жиля Бурдуле, двое погибших были найдены прямо посреди улицы с разбитыми головами. Он также сообщил, что женщина, которая является женой одного из скончавшихся, была в срочном порядке госпитализирована.

Напомним, что в последние неделе во Франции участились случаи нападений. Днем ранее, 13 ноября, на западе Франции подросток получил несколько ножевых ранений около школы. Молодого человека в критическом состоянии госпитализировали