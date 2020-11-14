Армянская церковь сообщила о ситуации в храме Дадиванк в Нагорном Карабахе Фото: Facebook

Храм Дадиванк в Нагорном Карабахе находится под контролем российских миротворцев. Религиозному сооружению ничего не грозит. Об этом сообщил Иерей Ваграм Меликян, директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ) - Первопрестольного святого Эчмиадзина.

«Дадиванк уже находится под контролем российских миротворцев, опасность ему не грозит», - написал он в Facebook, уточнив, что сейчас в храме находятся несколько церковных служителей, которые продолжат богослужения.

Основанный в IX веке храм Дадиванк расположен в Нагорном Карабахе на территории Кельбаджарского района, который по трехстороннему соглашению должен вернуться под контроль Азербайджана до воскресенья, 15 ноября.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 14 ноября, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил важность обеспечения сохранности христианских храмов в районах Нагорного Карабаха, которые переходят Баку.