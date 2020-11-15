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Почему опасно есть много овсянки, объяснила диетолог

Врач объяснила, чем грозит злоупотребление кашей
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Диетолог предупредил об опасности людей, которые слишком часто едят овсянку

Диетолог предупредил об опасности людей, которые слишком часто едят овсянку

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Многие предпочитают начинать утро правильно - с каши, в частности с овсянки. Однако слишком частое и ее употребление в большом количестве может грозить негативными последствиями вместо того, чтобы принести пользу организму. О том, какое же на самом деле оказывает влияние каша, kp.ru рассказала врач-диетолог Инна Заикина.

По мнению эксперта, тем, кто ежедневно употребляет в большом количестве зерновые, бобовые и орехи, следует помнить, что в организме может сформироваться недостаточность некоторых микроэлементов.

- Из-за способности фитатов связывать катионы железа, цинка, магния, кальция, они плохо усваиваются в организме. А фитиновая кислота присутствует и в овсяной крупе. Несмотря на ее положительные свойства, все же не стоит есть овсяную кашу длительно, - объяснила Заикина.

Также специалист отметила, что не стоит переедать овсянки и тем, кто страдает нарушением минерального обмена (например, при остеопорозе) и при анемии.

Однако для истинных любителей круп, которые не готовы отказаться или сократить их потребление, врач посоветовала замачивать ее хотя бы на 7 часов. Благодаря такому простому приему любимые каши уменьшат содержание фитиновой кислоты.

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