Коронавирус у министра здравоохранения Украины: Максим Степанов ушел на самоизоляцию Фото: REUTERS

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов получил положительный результат теста на наличие коронавирусной инфекции нового типа. О своей болезни глава Минздрава незалежной сообщил сам, и заявил, что продолжит работу, но в дистанционном режиме.

«Я получил сегодня положительный тест на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно», - написал министр в своем Facebook и призвал всех украинцев соблюдать карантинные правила, а также не посещать места с массовым скоплением людей.

Напомним, не так давно в больницу госпитализировали зараженного коронавирусом президент Украины Владимира Зеленского. Глава незалежной заявил, что будет работать дистанционно, в медучреждении для него выделили специальный кабинет, где он может проводить совещания. Как писал сайт kp.ru, украинский лидер заявил, что пока чувствует себя хорошо и продолжает исполнять свои обязанности.

Президент Украины сообщил о своем положительном тесте на коронавирус в минувший понедельник, 9 ноября. Чуть позже глава офиса украинского лидера Андрей Ермак также сообщил, что заразился инфекцией.