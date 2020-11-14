Пожар в жилом доме в Красноармейске: эвакуировано 80 человек

Пожар в Красноармейске. Фото: МЧС России

Вечером в субботу, 14 ноября, вспыхнул крупный пожар в городе Красноармейск в Московской области, к этому часу его уже удалось локализовать.

Общая площадь возгорания составила около трех тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС. Из горящего дома спасатели эвакуировали 80 человек, в том числе 18 детей.

«В 22:52 пожар локализован на площади 1300 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций», - говорится в сообщении МСЧ.

Пожар локализован на площади 1300 кв.м. Фото: МЧС России

Отмечается, что к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели чердак и крыша жилого дома на площади 600 кв.м, потом пламя охватило квартиры на верхнем этаже. В борьбе с огнем участвуют 66 человек, задействовано 18 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал. Что всем людям, чьи квартиры пострадали при пожаре, окажут необходимую помощь. А сейчас решается вопрос временного размещения жильцов поврежденного огнем дома.