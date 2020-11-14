Минобороны России: Жители Степанакерта начали возвращаться в свои дома

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Фото: REUTERS

Жители Степанакерта после развертывания российского миротворческого контингента начали возвращаться в покинутые из-за боевых действий дома.

В город прибыли первые девять автобусов с 250 беженцами, их безопасность при проезде через линию соприкосновения обеспечили российские военнослужащие. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщили в министерстве обороны России.

«Около 250 жителей Степанакерта вернулись в свои дома. Первые девять автобусов с беженцами прибыли в Степанакерт после развертывания российского миротворческого контингента и выставления наблюдательных постов», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, премьер Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Глава российского государства уточнил, что в документе «объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года». Кроме того, он сообщил о вводе российских миротворцев в Карабах. Обстановка в регионе стабилизируется.

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