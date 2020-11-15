Коронавирус в Москве, последние новости на 15 ноября 2020 года: 1 млн рублей штрафа за нарушение социальной дистанции в магазине

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Москве на 15 ноября 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки коронавирус выявили еще у 6427 москвичей. 1480 человек госпитализированы с осложнениями из-за ковида. 385 пациентов столичных больниц находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. 75 мужчин и женщин скончались.

При этом за те же сутки из больниц выписаны 4423 человека.

Городские власти продолжают следить за соблюдением правил безопасности, которые введены, чтобы не допустить активное распространение новой инфекции. За нарушение социальной дистанции может быть оштрафован столичный Торговый дом ЦУМ. Как ранее сообщала «Комсомольская Правда», в пятницу России стартовали продажи новых смартфонов 12 Pro Max и iPhone 12 mini. В ЦУМе находится официальная точка продаж. Приехавшие к открытию блогеры сообщили, что у входа в магазин возникла очередь, а затем и давка. Логично, что этим инцидентом заинтересовались московские власти и профильные ведомства.

По указу мэра Москвы Сергея Собянина торговые центры, магазины и прочие учреждения обязаны за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. В случае нарушений они должны нести за это ответственность.

- Штраф за такие нарушения составляет от 100 до 300 тысяч рублей, - заявил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин. - А если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то и до 1 млн рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней.

Тем временем список знаменитостей, заболевших коронавирусом пополнила юмористка, бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко. Как сообщили журналистам люди из близкого окружения, артистки, пока она лечится дома, в своей московской квартире. А вот юморист Сергей Светлаков, у которого выявили поражение 20% легких, находится в одной из столичных больниц.