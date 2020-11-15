«Взбесившийся» иммунитет приводит к осложнениям коронавируса, доказали врачи

При заболевании COVID-19 «отдельные механизмы иммунной системы чрезмерно активируются», пояснил врач Фото: Иван МАКЕЕВ

Оказывается, защитная система организма не всегда действительно защищает человека от коронавируса. Как пояснил в беседе с kp.ru заслуженный врач России, ведущий научный редактор портала Vrachu.ru Михаил Каган, большинство смертей при заболевании COVID-19 происходит из-за того, что, «с одной стороны, иммунная система не справляется с вирусом на ранних стадиях инфекционного процесса». А другой – «когда вирус размножится, отдельные механизмы иммунной системы чрезмерно активируются».

Он рассказал, что болезнь может развиваться в двух направлениях. В одном случае у человека формируется стабильный иммунный ответ, и организм устраняет вирус за счет активности Т-клеток и антител.

В другом же иммунная система может «взбеситься» и начать чрезмерно реагировать, в безумной попытке уничтожить вирус производя все больше и больше определенных воспалительных белков. Таким образом, «взбесившийся» иммунитет вызывает гибель клеток в легких, что приводит к наиболее серьезным проявлениям болезни, острому респираторному дистресс-синдрому и даже к смерти.

Врач уточнил, что этот тип реакции особенно часто развивается у пожилых людей и пациентов с серьезными хроническими заболеваниями: их ослабленная иммунная система внезапно становится сверхактивной.

Чтобы поддерживать иммунную систему, Михаил Каган рекомендовал полноценно высыпаться, правильно питаться и каждый день прогуливаться на свежем воздухе быстрым шагом. Кроме того, важно носить маски, соблюдать социальное дистанцирование и мыть руки.

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