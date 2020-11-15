Пожар в больнице в Румынии унес жизни 10 пациентов с коронавирусом

Пожар вспыхнул в отделении интенсивной терапии в больнице румынского города Пьятра-Нямц Фото: REUTERS

Пожар в больнице в Румынии унес жизни как минимум десяти человек, еще семеро пациентов находятся в критическом состоянии, передает Reuters со ссылкой на румынское Агентство по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия случилась в румынском городе Пьятра-Нямц, где вечером в субботу, 14 ноября, вспыхнул пожар в отделении интенсивной терапии, где находились пациенты с коронавирусом. Две палаты выгорели полностью, девять из десяти погибших были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего же в реанимации было 16 коек. Среди тяжело пострадавших – дежурный врач отдаления, он тоже сейчас в критическом состоянии.

Причины пожара выясняются. По предварительной версии, всему виной стало короткое замыкание.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о пожаре в больнице имени В.Д. Середавина в Самаре, главном инфекционном госпитале региона для больных с COVID-19.