Выборы в США: Трамп потребовал остановить пересчет голосов в Джорджии

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп потребовал остановить пересчет голосов в штате Джорджия, где его проводят сейчас вручную.

По мнению американского лидера, сначала избирательные комиссии должны сверить подписи людей на отправленных ими по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации.

«Ручной пересчет голосов, что идет в Джорджии – это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Нужно прекратить этот подсчет до тех пор, пока они не позволят сверять подписи», - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

«Не дайте радикальным левым демократам украсть выборы», - добавил Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по предварительным подсчетам, победу на президентских выборах в США одержал демократ Джозеф Байден. Однако республиканец Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения. Его предвыборный штаб и адвокаты подают иски в суды, добиваясь пересчета голосов в ключевых штатах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем демократы отличаются от республиканцев: «Ослы» за высокие налоги, «слоны» за низкие, но все - за санкции

Две главных американских партии имеют некоторые расхождения, но только не в «русском вопросе». Разбираемся, чем демократы отличаются от республиканцев (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Американские СМИ распределяют посты в администрации Байдена

Прогнозы делаются еще до того, как Байден официально будет признан победителем президентских выборов (подробности).