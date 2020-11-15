Харитонов: На восстановление после драки потребуется как минимум три месяца

Боец MMA Сергей Харитонов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов считает, что на восстановление после травм, полученных в драке с «коллегой» Адамом Яндиевым, ему понадобится не менее трех месяцев.

«Минимум на три месяца вылетел. Балбес… Если бы в бою получил, не было бы вопросов. Но удар этим кастетом повредил и орбитальную кость, и бровь», - сказал спортсмен в интервью ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, потасовка двух бойцов произошла вечером в пятницу, 13 ноября, в Лужниках, где проводились соревнования по смешанным единоборствам «Битва чемпионов». Сергей Харитонов и Адам Яндиев были там в качестве гостей, на ринг не выходили.

Ранее сообщалось, что в результате потасовки тяжеловес ММА получил перелом носа, сотрясение мозга и травму глаза – правый глаз у него не видит. Харитонов госпитализирован, в понедельник ему предстоит операция.

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В пятницу, 13 ноября, в «Лужниках» состоялась незапланированная бойня бойцов ММА. Известный в этих кругах ингушский спортсмен Адам Яндиев по прозвищу «Борода» напал на знаменитого бойца Сергея Харитонова. У легенды ММА Харитонова перелом носа и травма глаза. А с этим поединком теперь будет разбираться полиция (подробности).