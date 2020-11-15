Инфекционист объяснил, что такое «серая зона» коронавируса

Сомнительный результат – тот, который попадает в «серую зону» тестовой системы Фото: Мария ЛЕНЦ

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов объяснил, что такое «серая зона» коронавируса и как в нее не попасть.

«Сомнительный результат – тот, который попадает в «серую зону» тестовой системы. У каждой тест-системы есть свои «серые зоны», свои цифровые показатели референтных интервалов», - пояснил специалист в интервью радио Sputnik.

Попавший в такую «серую зону» результат теста не положительный и не отрицательный, он считается «сомнительным». В таком случае требуется оценка клинической картины и использование второго метода диагностики. Получить же неоднозначный результат анализа можно из-за простого пренебрежения правилами подготовки к тестированию.

Инфекционист напомнил, что «любые анализы крови рекомендуется сдавать натощак», так как «употребление пищи может повлиять на содержание антител во время теста».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сотрудники лабораторий, где проводят исследования тестов на коронавирус, рассказали, почему даже высокоточные тесты на COVID-19 «врут» довольно часто. Оказывается, к ложным результатам приводят ошибки при тестировании, которые допускают как медики, так и пациенты.

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