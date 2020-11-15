«Вот я и на свободе... почти»: Осужденная в США россиянка Осипова поблагодарила всех, кто добивался ее освобождения

Богдана Осипова с детьми Фото: Личный архив

Россиянка Богдана Осипова, которую в США приговорили к семи годам тюрьмы за «похищение» собственного ребенка и «вымогательство международного масштаба», поблагодарила всех, кто добивался ее освобождения и поддерживал все три года, которые ей пришлось провести в американской тюрьме.

«Вот я и на свободе... почти. Свобода будет, когда я буду в России в объятьях моих детей. Долгий путь домой однако. Но лучше позже, чем никогда», - цитирует ТАСС письмо Осиповой, копия которого оказалась в распоряжении редакции.

Женщина выразила слова благодарности «всем и каждому за участие в этой непростой ситуации», которая произошла с ней, ее детьми, родными и близкими.

«Слава Богу за всех вас: добрых, отзывчивых и сострадающих. Вы навсегда в моем сердце» , - подытожила она.

Ранее в среду, 11 ноября, российское посольство в США сообщило, что наша соотечественница уже вышла из тюрьмы в Коннектикуте, теперь решается вопрос о ее возвращении на Родину.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Богдана Осипова 15 лет назад приехала в США по студенческой программе. Там вышла замуж, получила американское гражданство и родила сына, но вскоре брак распался. В 2013-м она вышла замуж второй раз за отставного военнослужащего Брайана Мобли, родила от него еще двух дочерей. Младшую девочку Богдана рожала в родном Калининграде, куда на время уехала со всеми детьми, а супруг счел это «похищением» их общих младших дочерей и подал на жену в суд.

Когда Осипова вернулась в Канзас, ее арестовали, а в июне прошлого года приговорили к семи годам лишения свободы за то, что вывезла детей за пределы США и пыталась требовать с мужа-американца алименты.