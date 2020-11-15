В Варшаве обвинили Россию в испорченной репутации Польши

Польша обвинила Россию в своей плохой репутации Фото: REUTERS

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин обвинил Россию в создании плохой репутации Польши и желании выставить ее проблемной страной для Евросоюза.

По его словам, Китай и Германия всегда пытались дискредитировать Варшаву в глазах Запада, КНР и ФРГ стоят за скоординированными информационными атаками на его республику, однако самую большую угрозу в этом плане для поляков якобы представляет именно Москва.

«Мы должны различать природу информационных действий различных стран. Самая большая угроза для Польши — это деятельность Российской Федерации, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада», - цитирует заявление Жарина телеканал «360».

Представитель польских спецслужб пояснил, что имеет в виду «разведдеятельность, провокации, дипломатические выпады» и действия нашей страны в финансово-энергетической сфере. При этом Жарин подчеркнул, что Польша – самая важная для НАТО страна в Восточной Европе.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее польский премьер Матеуш Моравецкий рассказал, чем Россия не угодила Варшаве. По его словам, в Польше жестких антироссийских настроений нет, просто полякам «не нравятся» некоторые вещи, связанные с нашей страной. В качестве примера он привел газопровод «Северный поток — 2», строительство которого Варшава пыталась сорвать.