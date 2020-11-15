Коронавирус у Илона Маска: он считает, что болеет COVID-19 в «умеренной форме»

Илон Маск считает, что болеет COVID-19 в «умеренной форме» Фото: REUTERS

Заподозривший у себя коронавирус Илон Маск считает, что болеет COVID-19 в «умеренной форме». Так известный американский предприниматель и изобретатель, основатель компаний Tesla и SpaceX ответил на вопрос одного из своих подписчиков в Twitter, подтвердился ли диагноз.

«Я получаю кардинально разные результаты из разных клиник, но, скорее всего, у меня умеренная форма COVID-19», - написал Илон Маск.

По словам 49-летнего бизнесмена, у него есть «симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус и является разновидностью простуды».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу, 13 ноября, Илон Маск сообщил, что за один день сдал четыре теста на коронавирус, но так и не понял, заразился или нет. Дело в том, что два теста показали отрицательный результат, два – положительный. Причем все тесты проводил один и тот же специалист на одном и том же медицинском оборудовании.

К слову, ранее сотрудники лабораторий, где проводят исследования анализов на коронавирус, рассказали, почему даже высокоточные тесты на COVID-19 «врут» довольно часто. Оказывается, к ложным результатам приводят ошибки при тестировании, которые допускают как медики, так и пациенты.