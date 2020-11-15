Последние новости на утро 15 ноября 2020: Врач рассказал о «серых зонах» тестов на коронавирус

«КП» – о последних новостях на утро 15 ноября 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на утро 15 ноября 2020 года. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов объяснил, что такое «серая зона» тестов на коронавирус и как в нее не попасть.

К слову, ранее сотрудники лабораторий, где проводят исследования тестов на коронавирус, рассказали, почему даже высокоточные тесты на COVID-19 «врут» довольно часто. Оказывается, к ложным результатам приводят ошибки при тестировании, которые допускают как медики, так и пациенты.

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин обвинил Россию в создании плохой репутации Польши и желании выставить ее проблемной страной для Евросоюза. По его словам, Китай и Германия всегда пытались дискредитировать Варшаву в глазах Запада, КНР и ФРГ стоят за скоординированными информационными атаками на его республику, однако самую большую угрозу в этом плане для поляков якобы представляет именно Москва.