В Баку опровергли данные об отзыве азербайджанского посла из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Азербайджанское министерство иностранных дел назвало недостоверными и беспочвенными сообщения некоторых средств массовой информации об отзыве после республики из России Полада Бюльбюль оглы. Об этом в воскресенье, 15 ноября, говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

- Утверждения некоторых СМИ об отзыве посла Азербайджана в России не соответствуют действительности. Напомним, что назначение и отзыв послов страны в зарубежных государствах является прерогативой президента республики, - сообщили в министерстве.

Как сообщал сайт kp.ru, пару дней назад во время брифинга Бюльбюль оглы, комментируя крушения российского вертолёта, сбитого Азербайджаном над Арменией, сказал, что «на войне всякое может случиться». В Баку отметили, что считают подобные заявления своего дипломата неприемлемыми. Советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подчеркнул, эта ситуация не должно испортить отношения между двумя государствами.

Напомним, что Азербайджан заявил, что сбил российский Ми-24 недалеко от своей границы по ошибке. Баку принес официальные извинения российской стороне и пообещал компенсировать причиненный ущерб.