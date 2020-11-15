Названа главная особенность новой российской вакцины от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Российская вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная учеными института имени Чумакова, сделана из инактивированного вируса, а не отдельных антигенов, благодаря чему дает лучший иммунный ответ. О ключевой особенности препарата рассказал главный научный сотрудник института и академик РАН Алексей Егоров.

- Ключевое отличие этой вакцины состоит в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Она дает полный набор всех антигенов этой болезни, то есть дает полный набор всех антител, - сказал специалист в интервью ura.ru.

Ученые считают, что эта особенность позволит отечественной вакцине дать организму наиболее широкую и полную защиту от коронавируса. Алексей Егоров отметил, что препарат будет готов примерно в феврале следующего года.

Напомним, что в настоящее время в России зарегистрировано две вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V» от центра Гамалеи о «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». Сейчас обе эти вакцины проходят пострегистрационные испытания. Есть и третий препарат - вакцина Центра имени Чумакова РАН- которая находится на стадии клинических испытаний.