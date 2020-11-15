Зеленского обвинили в создании «лагерей смерти» на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал действия власти в стране во главе с президентом Владимиром Зеленским по вопросу интернирования гражданских лиц. Главу государства депутат даже обвинил в создании «лагерей смерти». В воскресенье, 15 ноября, на сайте фракции появился пресс-релиз выступления политика.

До этого украинское правительство предложило Раде разрешить на время военных конфликтов принудительно отселять россиян, которых Служба безопасности считает «угрозой». Проект закона зарегистрировали в парламенте.

Виктор Медведчук считает, что данный документ является проявлением «политики террора и ущемления» прав людей, которые проживают на территории Украины.

- Вина этих гражданских лиц существует только в воображении Зеленского и его окружения. Народ нашей страны помнит о методах нацистов, и есть черта беззакония, которую он никогда не позволит перейти. Отправка граждан в «концлагеря» находится далеко за этой чертой, - подчеркнул политик.

Депутат отметил, что формирование подобных «лагерей смерти» вне существующих пенитенциарной или следственной структур может привести к «расправе» над неугодными, а за этим законом стоит желание удержаться у власти любой ценой.