Ученые нашли способ заранее выявлять зависимость от алкоголя Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты из финского Восточного Университета открыли способ выявлять зависимость от спиртных напитков по анализу крови еще до того, как у человека обнаружили алкоголизм. Результаты исследования ученых опубликовали в воскресенье, 15 ноября, в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Ученые воспользовались методом метаболомики для анализа образцов крови у мужчин в возрасте от 42 до 60 лет. Диагнозы испытуемых специалисты взяли из национальных реестров здравоохранения. После этого они исследовали исходные образцы сыворотки тех, у кого развился алкоголизм.

Оказалось, что сильнее всего проблемам со спиртным подвержены люди, уровень серотонина и аспарагина в крови которых значительно ниже, чем у других участников эксперимента, не столкнувшихся с заболеванием.

Один из авторов исследования Олли Кярккяйнен напомнил, что серотонин – важнейший медиатор, который регулирует в организме человека основные функции нервной систему. Низкий уровень аспарагина в крови может быть связан с повышенным риском повреждения органов из-за употребления алкогольных напитков.