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Пушков заявил, что Байден станет «укравшим выборы» президентом США

Сенатор считает, что Трамп добьется нового пересчета голосов, но для победы этого будет недостаточно
Ксения АНУФРИЕВА
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Пушков заявил, что Байден станет «укравшим выборы» президентом США

Пушков заявил, что Байден станет «укравшим выборы» президентом США

Фото: REUTERS

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Джозеф Байден может стать «укравшим выборы» президентом Соединенных Штатов. Такое мнение политик выразил в воскресенье, 15 ноября, на своей странице в соцсети Twitter.

- Байден станет американским президентом, «укравшим выборы». Для него такой сценарий допустим, но крайне нежелателен для его президентства, - отметил Алексей Пушков.

Сенатор считает, что действующий президент Штатов Дональд Трамп может добиться нового пересчета голосов в Джорджии и даже одержать победу в Пенсильвании. Тогда его соперник потеряет 36 голосов выборщиков, однако для победы Трампа этого будет недостаточно.

При этом Алексей Пушков сообщил, что пересчет голосов в двух штатах, где уже одержал победу Байден, значительно дискредитирует выборы, лишив их всякой легитимности в глазах общественности.

Напомним, что американские СМИ отдали победу на президентских выборах в США кандидату от Демократической партии Джо Байдену после того, как он набрал необходимые для победы 290 голосов выборщиков. Сам демократ тоже заявил о своей победе, многие лидеры стран мира уже поздравили его. Несмотря на это, Трамп заявил, что выборы еще не завершились. Республиканец намерен отстаивать свою победу в суде.