Под Москвой автомобиль упал в пруд с моста

Автомобиль упал в пруд с моста под Москвой. Фото: кадр из видео

Легковой автомобиль Lada Priora упал с моста в Пыхтинский пруд на улице 1-я Рейсовая в поселке Внуково. Авария случилась в воскресенье, 15 ноября. Корреспондент kp.ru с места событий прислал видео, на котором сотрудники МЧС достают утонувшую машину.

Сообщается, что автомобиль упал с моста после столкновения с препятствием.

- В 05:45 по московскому времени на 1-й Рейсовой улице в районе дома номер 20 легковой автомобиль совершил наезд на препятствие, после чего опрокинулся в пруд с Пыхтинского моста. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, - говорится в сообщении.

Агентство ТАСС сообщило, что в салоне автомобиля могли находиться два человека, пока что их состояние здоровья остается неизвестных. Эксперт на месте случившегося устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.