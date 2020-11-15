Пожар случился на стройке возле Славянского бульвара в Москве. Фото: кадр из видео

В Москве на улице Нежинской загорелась стройка многоэтажного жилого дома номер 9. Пожар разгорелся рядом со Славянским бульваром, сообщают Kp.ru очевидцы инцидента в воскресенье, 15 ноября.

Площадь возгорания составляет примерно двадцать квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило спасателям МЧС примерно в 10:58 по московскому времени.

- Подразделения ведомства находятся на месте происшествия, работают. Данных о пострадавших пока что не поступало, - сообщили телеканалу «360» в пресс-службе столичного управления министерства по чрезвычайным ситуациям.

Фото: МЧС России

Сообщается также, что причины возгорания неизвестны, их предстоит установить специалистам. Очевидцы отмечают, что горит строящееся здание жилого комплекса Spirеs от застройщика Tekta Group, в котором располагаются дорогие квартиры премиум-класса.

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