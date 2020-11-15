Игорь Додон проголосовал во втором туре выборов президента Молдавии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Игорь Додон, действующий президент Молдавии, который баллотируется на второй срок, проголосовал во втором туре выборов нового главы государства. Политик пришел на избирательный участок в клинике сектора Буюкань Кишинева со своей супругой, сообщает ТАСС во воскресенье, 15 ноября.

Додон сообщил, что отдал свой голос за «укрепление государственности, взвешенную внешнюю политику и мир в стране».

Додон сообщил, что отдал свой голос за "укрепление государственности". Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Я не хочу, чтобы республика стала пешкой в геополитической игре. Я проголосовал за независимость и государственность, за межэтнический мир и изменения к лучшему в Молдове, - сказал политик в интервью журналистам на избирательном участке. Президент отметил также отметил высокую активность избирателей.

Напомним, что по решению Центральной избирательной комиссии Молдавии, во второй тур президентских выборов вышли глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду с 36,1 процента голосов избирателей и действующий лидер республики Игорь Додон с результатом в 32,6 процента голосов. Второй тур организовали, поскольку никто из кандидатов на пост президента не смог набрать необходимое количество голосов в первом туре.

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