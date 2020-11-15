В России продлили упрощенный порядок регистрации лекарств от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава российского правительства Михаил Мишустин продлил до 1 января 2022 года упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий, которые используются для лечения коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщает пресс-служба кабинета министров.

- В России продлевается упрощенный порядок регистрации медицинских изделий и получения разрешительных документов на использование лекарств для лечения зараженных коронавирусом. Изначально такую ускоренную процедуру ввели на фоне пандемии до января следующего года, теперь она продлевается еще на один год, - говорится в заявлении.

Процедура, о которой идет речь, позволят получить необходимые для регистрации лекарств и медизделий документы в максимально короткие сроки. Михаил Мишустин считает, что это позволит избежать трудностей с поставками препаратов.

Премьер-министр также поручил министерствам и губернаторам ежедневно контролировать ситуацию с обеспечением больниц и аптек необходимыми лекарственными препаратами.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, российское правительство также упростило порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов на фоне повышенного спроса во время пандемии.