Совфед прокомментировал обвинения Польши в адрес России Фото: REUTERS

Обвинения Польши в адрес России в попытках якобы испортить ее репутацию в Европе являются циничными и не имеют ничего общего с реальностью. Об этом в воскресенье, 15 ноября, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

- Это абсолютно цинично, неприемлемо и не имеет никакого отношения к реалиям. Из серии «с больной головы на здоровую». Можно найти множество официальных заявлений политиков из Варшавы, которые дискредитируют Россию и ее репутацию. Смысл такой политики - выставить Польшу в качестве авангарда борьбы «демократического» Запада с «авторитарным» Востоком, - отметил он в интервью ТАСС.

Константин Косачев добавил, что обвинения со стороны Варшавы напоминают старую историю о том «как Польша была расчетвертована на три неравные половинки».

Напомним, что накануне пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что Россия якобы старается выставить Польшу «проблемной» для Евросоюза страной. Он сослался на некие «провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки» с российской стороны.