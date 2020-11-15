Самолет потерпел крушение на спортивной площадке в Австралии Фото: Алина НИЗАМОВА

Небольшое воздушное судно разбилось на спортивной площадке недалеко от Сиднея в Австралии. В момент крушения самолета на стадионе проходило несколько матчей. Газета Sydney Morning Herald в воскресенье, 15 ноября, сообщает, что ранения получили два человека, которые находились на борту упавшего лайнера.

Предположительно, авиакрушение случилось из-за отказал двигателя. Самолет был вынужден экстренно спуститься на спортивную площадку в Cromer Park, где в это время проходили крикетные и футбольные матчи.

Воздушное судно спланировало очень низко над крышей одного из навесов, под которым находились примерно десять человек. Свидетелем происшествия стал вице-президент крикетного клуба Cromer Cricket Club Грег Роллинс. В интервью газете он рассказал, что произошедшее было похоже на «сцену из фильма ужасов».

Двое мужчин, которые были на борту самолета, госпитализированы в больницу. У одного из них перелом нескольких костей, другого проверяют на наличие повреждений позвоночника.