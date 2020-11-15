Назван срок начала испытаний вакцины «Спутник V» в Индии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступит в индийский медицинский колледж Ганеша Шанкара Видьяртхи в городе Канпуре уже на следующей неделе. После этого местные ученые начнут вторую и третью фазу клинический испытаний отечественного препарата на добровольцах. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщает агентство PTI.

- Клинические исследования препарата на людях начнутся на следующей неделе. На испытания уже записали 180 добровольцев. Глава исследований Саурабх Агарвал определит дозировку вакцины для введения, после этого будут смотреть, необходимо ли ввести еще дозу, - сообщил журналистам директор этого колледжа доктор Камал.

Врач отметил, что полученные данные будут проанализированы, чтобы определить, является ли эта вакцина эффективной и безопасной.

Напомним, что Российский фонд прямых инвестиций и компания Dr. Reddy's получили одобрение индийского Генерального контролера лекарственных средств на проведение клинических исследований «Спутника V» на территории Индии.