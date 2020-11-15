Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджара Фото: REUTERS

Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджара до 25 ноября из «соображений гуманизма». Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщил помощник азербайджанского президента.

Напомним, что 9 ноября лидеры России и Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения о мире армянская сторона должна была вернуть Азербайджану Кельбаджарский район до 15 декабря текущего года, то есть до сегодняшнего дня.

Кроме того до 1 декабря 2020 года Армения должна вернуть азербайджанской стороне Лачинский район, а Лачинский коридор для обеспечения связи Нагорного Карабаха с Арменией остается под контролем миротворческого контингента России.

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